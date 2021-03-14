О существенном сокращении доходов населения рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"В период с 2010 по начало 2014 года доходы населения выросли в 1,6 раза. Мы вышли на среднюю заработную плату примерно 500 долларов в месяц", — заявил Азаров.
Азаров заявил, жители Украины раньше жили лучше, чем население Румынии и Болгарии, несмотря на то, что последние являются членами Евросоюза. Однако, согласно его мнению, сейчас зарплаты в стране сократились в два раза.
"Есть какая-то прослойка людей на Украине, которым это нравится. Что значит, если рабочая сила стала стоить дешево? Значит, можно извлекать сверхприбыль", — подытожил он.
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