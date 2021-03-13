Резервы газа в Европе достигли минимума за минувшие два года

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) в начале весны в среднем достиг 33%. Это минимальный показатель за последние два года, следует из сведений Gas Infrastructure Europe.

Последний раз объемы газа были на уровне ниже сегодняшних значений в 2018 году. Тогда подземные хранилища были заполнены на 18%.

Как свидетельствует статистика, объем топлива в ПХГ Италии сократился до 39%, в Австрии — до 33%, в Германии и Нидерландах — до 27%, а во Франции — до 18%. Поскольку отбор газа из ПХГ обычно продолжается вплоть до конца марта, то запасы продолжат уменьшатся.

В "Газпроме" полагают, что подобная обстановка благоприятно скажется на интересе к отечественному топливу.