Австрийский канцлер Себастьян Курц утверждает, что ряд стран Евросоюза могли тайно от других заказать дополнительные поставки вакцины против COVID-19. В итоге они получили больше вакцин, чем полагалось по правилам распределения.
Курц уверяет, что у него есть подтверждающие "теневые" контракты с фармацевтическими компаниями данные. Он отметил, что Мальта якобы "до конца июня получит в три раза больше доз, чем Болгария… до конца июля", а Голландия — вдвое больше, чем Хорватия, передает "Интерфакс".
Канцлер призывает к гласности и транспарентности в обмене информацией по поводу вакцинации.
План по разделению вакцин в ЕС разработан в 2020 году. Его нередко критикуют в прессе, считая, что задаваемые темпы вакцинации слишком медленные.
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