Санкции Евросоюза коснутся не только России

Новый санкционный список Евросоюза коснется не только российских должностных лиц, но и представителей Китая, КНДР, Эритреи, Ливии и Южного Судана.
Таким данными делится издание EUobserver. Согласно этому, "проштрафившимся" запретят въезд в страны Евросоюза и заморозят финансовые активы — ничего нового. Решение планируется на 22 марта, уверяет издание.
Ранее американские СМИ заявили о "символичности" санкций, которые в начале марта ввели против России США в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.
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