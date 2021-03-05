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Автор Александр Шторм

Санкции Байдена оказались откровенно символическими

Мир » Северная Америка » США и Канада

Широко разрекламированные санкции Байдена оказались во многом чисто символическими, пишут американские СМИ.

Санкции Байдена оказались откровенно символическими

Журналисты The National Interest, к слову, усмотрели в них зависимость отношений Вашингтона с Берлином и Пекином.

Напомним, администрация Байдена ввела санкции против российских официальных лиц и компаний в ответ на отравление и на арест Алексея Навального, пояснив при этом, что это первая волна американской реакции на действия РФ.

По сути, команда Байден предельно ясно указывает на то, что никаких попыток перезагрузки отношений с Москвой не будет. Но содержание санкций говорит о заинтересованности в налаживании сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Санкции действительно представляют собой хорошо просчитанный компромисс (даже с учётом того, что введённые в начале года санкции против "Северного потока — 2" были повторением мер, принятых администрацией Трампа). Аналогичные шаги были сделаны в ответ на убийство Джамаля Хашогги.

По мнению экспертов, антироссийские санкции являются попыткой сбалансировать противоречивые и конкурирующие между собой американские интересы.

Команда Байдена пытается позиционировать себя отличающейся от её непосредственной предшественницы (которую считали чрезмерно великодушной по отношению к Владимиру Путину).

Также Байден пытается откреститься от наследия администраций Буша и Обамы, которые сами создавали возможности для налаживания рабочих отношений с Кремлём. Теперь в деятельности администрации главное — давать отпор действиям России, которые Вашингтон посчитает предосудительными.

Только санкции показывают обратное. Фактически у аппарата национальной безопасности Байдена отсутствует единая позиция по двум важнейшим вопросам.

Вопросы касаются реальной мощи России и легитимности её власти, а также её участия в реализации важных американских инициатив (по Ирану и Северной Корее).

Многие в США считают, что Россия якобы находится в состоянии упадка, а также не может и не желает оказывать реальное содействие Вашингтону. Такое мнение является одним из немногих, по которым есть двухпартийный консенсус.

Носители такого убеждения действительно считают санкции слабыми, но Байден не готов считать срок путинской власти завершённым.

И нет никакой гарантии, что Москва и правда окажется не в состоянии сильно навредить США, если ей захочется выступить против американских инициатив.

Потому речь заходит об отношении США с Берлином и Пекином. С учётом того, что Меркель и её правительство не особо счастливы тому, что творится с РФ, США они тоже заявили о своих интересах.

По поводу Китая представители аппарата национальной безопасности Байдена ставят вопрос так, что внимание США к России в ближайшей перспективе даст Пекину возможность укреплять свои позиции. Так как администрация Байдена ставит на соперничество с Китаем, ей придётся договариваться с Берлином.

После объявления санкций Байден, конечно, ударится в риторику о том, что защитил американские ценности, заставив Москву расплачиваться за свои действия.

Но это не отменяет того факта, что санкции введены для галочки. Более того, в России уже пригрозили контрмерами, так что хуже, чем есть, уже не будет.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкции the national interest джозеф байден
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