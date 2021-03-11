Реклама по-президентски: бывшие лидеры США снялись в специальном ролике

В необычном начинании поучаствовали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер, а также их жёны. Все они снялись в специальной рекламе, которая продвигает вакцины от коронавируса.

Former Presidents and First Ladies ‘It’s Up To You’ :60 | Ad Council and COVID Collaborative

Как уточняет Reuters, роликов создано сразу несколько, все они направлены на то, чтобы показать американцам важность вакцинации. Каждый президент обращается к народу с посланием и разъясняет, зачем нужна прививка.

"Эти вакцины защитят вас и тех, кого вы любите, от опасного и смертоносного заболевания", — приводят в Reuters слова Джорджа Буша-младшего.

Интересно, что в роликах нет Дональда Трампа, однако у представителей Совета по рекламе есть объяснение этому факту. Они сообщают, что "Трамп не попал в кадр", в частности, из-за решения проигнорировать инаугурацию Джо Байдена и уехать из города в момент съёмок.