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В необычном начинании поучаствовали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер, а также их жёны. Все они снялись в специальной рекламе, которая продвигает вакцины от коронавируса.

Former Presidents and First Ladies ‘It’s Up To You’ :60 | Ad Council and COVID Collaborative

Как уточняет Reuters, роликов создано сразу несколько, все они направлены на то, чтобы показать американцам важность вакцинации. Каждый президент обращается к народу с посланием и разъясняет, зачем нужна прививка.

"Эти вакцины защитят вас и тех, кого вы любите, от опасного и смертоносного заболевания", — приводят в Reuters слова Джорджа Буша-младшего.

Интересно, что в роликах нет Дональда Трампа, однако у представителей Совета по рекламе есть объяснение этому факту. Они сообщают, что "Трамп не попал в кадр", в частности, из-за решения проигнорировать инаугурацию Джо Байдена и уехать из города в момент съёмок.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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