Датские журналисты призвали местных политиков и общественных деятелей избегать оголтелой русофобии, которая может навредить Дании.
В эфире датского телевидения 23 февраля вышла передача "Клемент вызывает Землю", ведущий которой предложил обсудить российскую повестку с журналистом и писателем Люком Хардингом — известным ненавистником России, сторонником теорий заговора.
Во время передачи он выразил мнение, что не стоит вести никаких диалогов с Кремлем, который якобы понимает лишь язык силы. Датские СМИ оказались возмущены появлением сомнительного эксперта в эфире серьезной передачи. По мнению прессы, когда разговор заходит о России, уровнем экспертов часто пренебрегают в пользу сенсационных цитат.
"Из-за предвзятого отношения к России мы в итоге можем прийти к такой политике, которая навредит нашим собственным интересам", предостерегают авторы статьи в Jyllands-Posten.
По их словам, в европейском обществе тиражируется огромное количество стереотипов, которые укрепляют русофобию.
"Нам следует сохранять голову холодной и видеть Россию такой, какая она есть, — без страха, тревоги и предубеждений", — заключили авторы статьи.
Политолог Иван Аркатов обратил внимание на изменение позиции европейцев относительно навязываемой им русофобии.
"Просвещенное европейское общество начинает приходить к мысли, что слушать русофобов для понимания России вредно и не ведет ни к чему, кроме конфронтации. Кроме того, не нужно бездумно ссылаться на США", — уверен Аркатов.
По словам политолога, противники России одновременно называют граждан страны отсталыми, но при этом само государство — это всем угрожающая сверхдержава. Датчане понимают, что причиной этого противоречия является конкуренция.
"Штаты просто привыкли, что рулят они одни, а теперь, когда по вакцине они отстали, по гиперзвуку они отстали и даже "ЧВК Вагнера" работает эффективнее, чем громадные и затратные американские контингенты, приходится переходить просто к завуалированным оскорблениям. Я думаю, что и в этой сфере мы постепенно ситуацию поменяем", — заключил Аркатов.
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