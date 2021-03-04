Политика русофобии может навредить Дании

Датские журналисты призвали местных политиков и общественных деятелей избегать оголтелой русофобии, которая может навредить Дании.

В эфире датского телевидения 23 февраля вышла передача "Клемент вызывает Землю", ведущий которой предложил обсудить российскую повестку с журналистом и писателем Люком Хардингом — известным ненавистником России, сторонником теорий заговора.

Во время передачи он выразил мнение, что не стоит вести никаких диалогов с Кремлем, который якобы понимает лишь язык силы. Датские СМИ оказались возмущены появлением сомнительного эксперта в эфире серьезной передачи. По мнению прессы, когда разговор заходит о России, уровнем экспертов часто пренебрегают в пользу сенсационных цитат.

"Из-за предвзятого отношения к России мы в итоге можем прийти к такой политике, которая навредит нашим собственным интересам", предостерегают авторы статьи в Jyllands-Posten.

По их словам, в европейском обществе тиражируется огромное количество стереотипов, которые укрепляют русофобию.

"Нам следует сохранять голову холодной и видеть Россию такой, какая она есть, — без страха, тревоги и предубеждений", — заключили авторы статьи.

Политолог Иван Аркатов обратил внимание на изменение позиции европейцев относительно навязываемой им русофобии.

"Просвещенное европейское общество начинает приходить к мысли, что слушать русофобов для понимания России вредно и не ведет ни к чему, кроме конфронтации. Кроме того, не нужно бездумно ссылаться на США", — уверен Аркатов.

По словам политолога, противники России одновременно называют граждан страны отсталыми, но при этом само государство — это всем угрожающая сверхдержава. Датчане понимают, что причиной этого противоречия является конкуренция.

"Штаты просто привыкли, что рулят они одни, а теперь, когда по вакцине они отстали, по гиперзвуку они отстали и даже "ЧВК Вагнера" работает эффективнее, чем громадные и затратные американские контингенты, приходится переходить просто к завуалированным оскорблениям. Я думаю, что и в этой сфере мы постепенно ситуацию поменяем", — заключил Аркатов.