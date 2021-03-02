В Белоруссии могут разместить российские самолёты

Александр Лукашенко рассказал о том, как он видит размещение в Белоруссии российских самолётов для совместного дежурства. Он пояснил, что летать на самолётах должны военные обеих стран, используя при этом уже существующие объекты, а не строить новые базы.

"Дайте нам эти самолёты. Но на этих самолетах, как тогда (в 2014 году - прим.ред.), должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолёты для этого", — сказал он.