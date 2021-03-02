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Испанцы смогут получить "ковид-паспорта" уже к лету

Мир

Продолжается работа стран ЕС по внедрению "ковид-паспортов". В частности, власти Испании сообщили: уже к лету население сможет оценить нововведение.

Испанцы смогут получить "ковид-паспорта" уже к лету

Комментарий по поводу "ковид-паспортов" предоставила министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании Надия Кальвиньо, её мнение приводит издание 20minutos. Кальвиньо считает, что внедрить новинку нужно оперативно, чтобы спасти "туристический поток".

"Министерства в ближайшие дни будут прорабатывать технологические и юридические моменты. Сертификат должен быть внедрён до лета. Испания — это страна, которая вызывает наибольший интерес у туристов", — объяснила Кальвиньо.

Напомним о сути "ковид-паспортов" в вариации от ЕС: каждый вакцинированный житель получит цифровой сертификат, который будет без проблем считываться во всех странах ЕС.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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