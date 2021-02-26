Итоги встречи лидеров ЕС: население готовят к "ковид-сертификации"

Много обсуждаемая и отложенная "в долгий ящик" властями РФ идея "ковид-паспортов" близка к тому, чтобы обрести воплощение в странах ЕС. По итогам виртуальной встречи лидеров объединения стало известно: работы по внедрению уже начались.

Речь идёт, уточняют в европейских СМИ, о следующей системе: привитый человек будет получать электронный сертификат. Сертификат должен быть действителен во всех странах ЕС, для этого нужно проработать технические вопросы.

"Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое. Еврокомиссия нуждается примерно в трёх месяцах, чтобы создать соответствующие технические условия. Есть надежда, что до лета это будет готово", — уточнила сроки внедрения "ковид-паспортов" Ангела Меркель, канцлер Германии.

По её словам, некоторые участники встречи сообщили, что пока вакцинированных в их странах слишком мало, и система не является ключевым моментом при обсуждении повестки дня. Однако этот факт, уверена Меркель, не избавляет от необходимости начинать подготовку к сертификации.

Напомним, что специально для "Правды.Ру" идею "ковид-паспортов" прокомментировал ранее Филипп Копылов, директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.