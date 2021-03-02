Финансы по-киевски: власти Украины удивили экспертов Foreign Policy

"Успехи" украинских властей в плане работы с финансами неприятно удивили даже зарубежных экспертов. Согласно выкладкам, представленным в издании Foreign Policy, текущий курс президента страны Владимира Зеленского ведёт к ухудшению финансового положения страны.

Эксперты Foreign Policy отмечают: Украина уже должна МВФ солидные суммы, но при этом продолжает брать кредиты. Только за 2021 год Киеву надо найти 21 млрд долларов на погашение кредитов. А если оценивать объём долговых обязательств в сравнении с ВВП страны, то по итогам 2020 года выйдут впечатляющие 65,4%.

Вместо взвешенной и разумной политики, которая помогла бы выбраться из "финансовой" трясины, в Киеве предпочитают искать "пути обхода". Проще говоря — власти страны хотят найти лазейки в договорах, чтобы выполнять требования кредиторов не в полном объёме.