"Каждый день одно и то же": крымский депутат об очередной угрозе Киева

Очередные попытки Киева "вернуть" Крым, делая громкие заявления, вызывают лишь смех. Поток "киевских претензий" настолько однотипен, что на полуострове его уже практически не воспринимают.

Прокомментировать очередное скандальное заявление Киева решил депутат Государственного совета Крыма Алексей Черняк.

Напомним, что ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял: если понадобится, Киев готов заблокировать подачу воды в Крым до тех пор, пока он "не вернётся в состав Украины".

"Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", — оценил "задумку" Черняк, общаясь со СМИ.

Без воды, уверен Черняк, Крым оставить не удастся, поскольку регион активно поддерживается федеральными властями и может спокойно жить без "подачек" Украины.