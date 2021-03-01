"Сюрприз" от Пекина может "уронить" цены на нефть

В преддверии переговоров по ОПЕК+ своё "слово" успел сказать Китай: в стране заканчивается место в нефтехранилищах. Единственный "локомотив" 2020 года, похоже, готов "заехать в депо".

2020 год стал для Китая знаковым: он остался единственным более-менее крупным потребителем нефти, который не снизил закупки в условиях коронавируса. И за такую политику пришлось платить: по данным Bloomberg, в стране практически до отказа заполнены не только государственные, но и частные хранилища "чёрного золота".

Как оказалось, Китай накопил столько нефти, что мог бы без проблем отказаться от её поставок на 100-120 дней. Под хранение используются в том числе танкеры, пишут в китайской прессе.

Подобные действия Китая были объяснимы: увидев, что рынок нефти стремительно падает, Поднебесная устроила массовые закупки, игнорируя упавший примерно на 7,3% внутренний спрос. И именно закупки Китая стали "спасательным кругом" для нефтяных ценников.

По мнению экспертов Bank of America, вскоре стоит ждать снижения цен на баррель минимум до 60 долларов: Китай "выходит из игры", потому что цены уже щупают докризисные уровни. Наращивать объёмы добычи нефти в таких условиях — большой риск.