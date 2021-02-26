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Силуанов придумал, где найти 5 триллионов для бюджета

Экономика

Нетривиальный вариант пополнения бюджета не только придумал, но и начал реализовывать глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, наполнением бюджета страны займутся таможенники.

Силуанов придумал, где найти 5 триллионов для бюджета

Силуанов озвучил свою идею в ходе работы на коллегии ФТС 26 февраля. Оказалось, что руководству ФТС поставили чёткую цель: собрать 5 трлн рублей.

"Несмотря на сохранение неблагоприятной обстановки, вызванной пандемией и снижением внешнеэкономической деятельности, необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов для обеспечения тех плановых заданий, которые учтены [для них] в бюджете по сбору налогов и платежей в сумме почти 5 трлн руб.", — прокомментировал Силуанов.

Доходы, полученные от ФТС, станут одним из важных ресурсов для властей страны. В том числе на них будут опираться чиновники при решении задач, которые поставил Владимир Путин.

Напомним, что 2020 по понятным причинам вышел для таможенников не слишком "хлебным": сборы упали на 17%, составив около 4,751 трлн рублей. В планах же стояла цифра в 5,481 трлн — и смогут ли в ФТС "дотянуться" до неё со второй попытки, вопрос пока открытый.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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