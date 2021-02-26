Свет в конце дефицита: эксперт объяснил, как спасти бюджеты регионов

По итогам 2020 года сразу 57 российских регионов отчитались: у них возник дефицит бюджета. В 2019 году "дефицитных" регионов было 35, и такой резкий рост настораживает.

Как стало известно благодаря данным Минфина, уже в 7 регионах пришлось "выравнивать" бюджеты, в которых дефицит разросся до 20 и более процентов от налоговых и неналоговых доходов. Планируют ли власти что-то делать? Или будут использовать для "латания дыр" проверенную схему "кредит на кредит"?

Журналисты "Правды.Ру" пообщались с Сергеем Смирновым, доктором экономических наук в Институте научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), и узнали ответ.

Жизнь без дефицита: что укрепит региональные финансы

Эксперт отмечает, что выход из ситуации с дефицитом бюджетов простой: рост экономики России. Региональные бюджеты, напоминает он, во многом формируются за счёт налогов на доходы физических лиц.

"Как вы знаете, ставку этого налога устанавливают на федеральном уровне. Но все средства, собранные по этому налогу, поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации и в местные бюджеты. Поэтому, если говорить о пополнении, об укреплении финансового положения регионов, то, конечно, в первую очередь нужен рост доходов населения. Другого — третьего, четвёртого — не дано", — рассказывает Смирнов.

"Латание в ручном режиме": чем заняты власти

Решать вопрос роста доходов населения можно самыми разными способами. Например, губернатор Челябинской области высказался за то, чтобы налоги на самозанятых оставались полностью в регионах. Но то, что решать вопрос не только можно, но и нужно — факт.

При этом стоит понимать: методы, зачастую предлагаемые государством как "помощь", оказываются "латанием дыр". Проще говоря — раздача денег в регионы (в виде пособий, компенсаций бизнесу и прочего) остаётся временным решением, не меняющим общей картины.

"Когда стояла экономика, были осуществлены государством некие выплаты определённым категориям населения. Было повышен размер пособий по безработице, как вы знаете, были другие задумки. Но это всё - латание дыр", — уверен Смирнов.

Из-за кризиса, форс-мажорных обстоятельств власти вынуждены были прибегнуть к "ручному управлению", и "планы ручного режима" будут приниматься ещё какое-то время.

"Нужно как-то поддерживать регионы. А рост или хотя бы восстановление доходов, согласно прогнозам, предполагаются только к концу 2022 года. Недаром ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал: "Мы боремся с бедностью, очень много факторов, но мы не опускаем руки". "Очень много факторов" — это та же самая пандемия и медленное восстановление экономики", — продолжает Смирнов.

"Кредит на кредит": как избавиться от надоевшей схемы

Касательно кредитов от государства — рано или поздно их придётся выплачивать. Но каким образом, если денег в бюджетах нет сейчас и не факт, что они появятся завтра?

"Частные инвесторы — наверное, такой вариант возможен. Но опять же, для этого должны быть реализованы или предложены какие-то проекты, которые заинтересуют частных инвесторов. Тут выход, безусловно, на региональную политику. У нас сейчас происходит втягивание населения в крупные города и создание предпосылок с тем, чтобы сэкономить на развитии инфраструктуры территорий", — проясняет ситуацию Смирнов.

Эксперт отмечает, что недавно посетил ОТР и принял участие в обсуждении вопросов газификации страны. Представители "Газпрома" чётко сказали: в первую очередь будут газифицированы компактные территории проживания, компактные населённые пункты.

"Мы понимаем: если территории не газифицированы, у населения появляется ещё один стимул уехать. И региональные бюджеты будут терять тот же самый НДФЛ, потому что НДФЛ будет уплачиваться там, где это население работает", — разъясняет Смирнов.

Проблем с региональными бюджетами, подводит итог эксперт, очень много, и однозначного их решения нет. Все регионы разные — хотя бы в плане инфраструктуры и экономики. Сказать можно лишь одно: вряд ли те регионы, которые занимаются добычей нефти и газа, испытают катастрофические проблемы.

"На днях вышел рейтинг лучших городов для проживания. И там, по-моему, Ханты-Мансийск фигурировал в числе лидеров. Поэтому вопросов очень и очень много", — резюмирует Смирнов.