В Facebook отреагировали на госпереворот в Мьянме

Мимо событий в Мьянме не смогли пройти даже IT-гиганты: в Facebook решили блокировать учётные записи, которые связаны с военными страны.

Напомним, что с первого февраля в Мьянме резко ухудшилась ситуация: власть захватили военные, объяснив своё решение данными о "фальсификации" выборов. В стране введено чрезвычайное положение, ограничены в том числе полёты международной авиации.

Как уточняют в Facebook, компания "незамедлительно" блокирует часть аккаунтов военных Мьянмы, а также не будет принимать от них запросы на рекламу. По мнению американских экспертов, дальнейшая работа военных с соцсетью несла бы "слишком большую опасность". Ограничения коснутся также и Instagram.

В Facebook подчеркнули, что блокировки никоим образом не скажутся на работе важных для страны ведомств (например, секторов образования и здравоохранения).