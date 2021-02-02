США не решаются квалифицировать события в Мьянме

США не решаются квалифицировать события в Мьянме военным переворотом. Китаю не выгодно дестабилизировать страну.

Военные низвергли президента Мьянмы. Объявлено чрезвычайное положение

Военный переворот в Мьянме убрал "звезду" Запада

В Мьянме (Бирме) в понедельник военные взяли власть в свои руки и объявили чрезвычайное положение после задержания президента Вин Мьина, лидера правящей партии Аунг Сан Су Чжи, других чиновников и депутатов.

Был отключён интернет, телерадиовещание, закрыты банки, ведущий новостей объявил на телеканале, принадлежащем военным, что власть передана главнокомандующему армии Мин Аунг Хлаингу.

Партия Су Чжи "Национальная лига за демократию" (НЛД), одержала уверенную победу на ноябрьских выборах в парламент, получив 83% голосов и возможность ещё пять лет возглавлять правительство. Поддерживаемая военными "Партия солидарности и развития Союза" получила только 33 из возможных 476 мест. Военные посчитали, что проиграли из-за "мошенничества".

Су Чжи известна тем, что провела 15 лет под домашним арестом в рамках многолетней борьбы против военного правления. Через пять лет после освобождения она привела свою партию к убедительной победе на выборах 2015 года, создав первое гражданское правительство.

Однако звезда Аун Сан Су Чжи на Западе закатилась. Героиня "борьбы за демократию и права человека" подорвала свою репутацию, уклоняясь от осуждения армии за "расправы" над мусульманским меньшинством рохинджа в буддистской Мьянме.

Администрация Байдена колеблется в квалификации случившегося

Как пишет CNN, в администрации Джо Байдена до сих пор не определились, как квалифицировать события — госдепартамент проводит "необходимый юридический и фактологический анализ".

Официальное объявление событий в Мьянме переворотом юридически обяжет США прекратить иностранную помощь правительству страны. Администрация примет такое решение, если посчитает это в интересах национальной безопасности США, сказал телекомпании один из анонимных источников в госдепе.

Мин Аунг Хлаинг, который сейчас управляет страной, находится под санкциями США с декабря 2019 года. Он был признан виновным в нарушениях прав человека, связанных с "зверствами", совершенными против рохинджа.

В понедельник администрация Мин Аунг Хлаинга опубликовал заявление, в котором говорится, что новые выборы состоятся только после того, как избирательная комиссия будет "повторно сформирована" и "изучены" списки избирателей.

"Геноцид мусульман рохинджа"

"Геноцид мусульман рохинджа" растиражировали в Twitter за несколько дней более миллиона человек. Только онлайн канал ВВС за август 2017 года написал 17 статей на заданную тему.

На северо-западе Мьянмы расположен штат Ракхайн, или Аракан. Здесь компактно проживает народ рохинджа. Проблемы начались после распада Британской колониальной системы, вызвавшего массовые переселения народов. В 1948 году, получившая независимость Бирма (80 процентов исповедуют буддизм), объявила военное положение в Ракхайне, часть которого с мусульманами-рохинджа просилась в состав Пакистана. Боевиков (или повстанцев) прижали, но проблема не была кардинально решена.

Рохинджа в последнее время массово переселялись в Мьянму из Бангладеш в поисках работы. И неудивительно, что араканцы-буддисты отреагировали резко негативно на расширение ареала их проживания. Само название "рохинджа" считается в Мьянме искусственным изобретением группы обычных бангладешских бенгальцев для того, чтобы обосновать свое право жить на территории Мьянмы, стать большинством и провозгласить сначала автономию, а потом независимость штата.

Дестабилизация стран вокруг Китая

Отставка премьера Монголии, политические события в Киргизии, события в Мьянме — только в течение последнего времени политический кризис охватил три приграничных с Китаем государства.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге в понедельник: "Мы заметили, что происходит в Мьянме, и изучаем ситуацию".

Как сказал "Правде.Ру" профессор, и. о директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, для Китая крайне важно и выгодно, чтобы правительство Су Чжи оставалось у власти — страны договорились о больших китайских инвестициях в Мьянму, в том числе в дорожную инфраструктуру.

Китай, по словам эксперта, не поддержал протесты западной общественности против угнетения прав мусульманского меньшинства рохинджа.

По мнению Алексея Маслова за переворотом стоит внутренний конфликт между военными и гражданскими властями.

"Конечно, это отбросит Мьянму на много лет назад, потому что опять начнется критика по поводу рохинджа, Мьянма опять будет обвинена в том, что является частью сети по производству наркотиков и так далее", — сказал Алексей Маслов.

Поддерживать переворот и приход к власти военных — "всегда не в духе США, если не они лично стоят за этим переворотом", сказал Алексей Маслов.

Эксперт подчеркнул, что Мьянма — целиком зависимая от Китая страна, практически все получает из Китая с точки зрения продукции машиностроительного комплекса, электроники, оборудования.

"В целом, Мьянма рассматривалась Китаем как очень важный транспортный хаб с выходом к морю, который должен был завершить часть длинного коридора из Китая в Юго-Восточную Азию. И это дало было бы возможность развиваться Мьянме. Судя по всему, эти планы будут отложены сейчас надолго", — сказал Алексей Маслов.

Добавим, что именно в штате Ракхайн создан порт и система нефте- и газопроводов по перекачке углеводородов в Китай. Это уже сегодня 22 миллиона тонн нефти и 12 миллионов кубометров газа в год. Можно себе представить, какие убытки понесет Пекин в случае дестабилизации Мьянмы.

Позиция России

Российский МИД заявил, что внимательно следит за развитием событий в Мьянме и надеется на мирное урегулирование ситуации.

"Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент", — отметили в МИД РФ.

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