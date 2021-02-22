Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко покататься на лыжах.
В понедельник лидеры государств провели встречу в Сочи.
"Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич, добро пожаловать. Ну я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", — сказал Путин.
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