Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко покататься на лыжах.

В понедельник лидеры государств провели встречу в Сочи.

"Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич, добро пожаловать. Ну я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", — сказал Путин.