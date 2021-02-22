В Техасе восстановлено энергоснабжение после снежной бури

Энергетическая компания Entergy Corporation отчиталась о восстановлении энергоснабжения потребителям в штате Техас, где недавно из-за снежной бури произошёл энергетический коллапс.

"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", — сообщают в компании.

Без электричества в непогоду остались более четырёх миллионов жителей штата, некоторые из них погибли.