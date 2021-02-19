Новая порция аналитики из Польши: эксперт по международным отношениям в канцелярии президента Польши, профессор Кшиштоф Рак уверен в том, что Джо Байден станет "могильщиком" проекта "СП-2".
По мнению Рака, которое тот озвучил на Polskie Radio 24, Байден будет стараться вернуть Штаты на рельсы "имперской политики". Это означает, что администрация президента будет стараться поучаствовать во всех мало-мальски значимых мировых процессах.
"Байден вернётся к осуществлению имперской политики, которая будет означать усиление участия США во всех мировых процессах. Это же касается и "Северного потока — 2". Он не устраивает Вашингтон, поэтому Байден, вероятно, похоронит этот проект", — уверен Рак.
Сам по себе "СП-2" представляет из себя не что иное, как "инструмент геополитического давления", добавил эксперт. Он нужен, чтобы Москва могла диктовать условия Киеву, Варшаве и в принципе всей Восточной Европе.
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