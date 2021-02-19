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Что Байден сделает с "Северным потоком-2": прогноз польского эксперта

Мир

Новая порция аналитики из Польши: эксперт по международным отношениям в канцелярии президента Польши, профессор Кшиштоф Рак уверен в том, что Джо Байден станет "могильщиком" проекта "СП-2".

Что Байден сделает с "Северным потоком-2": прогноз польского эксперта

По мнению Рака, которое тот озвучил на Polskie Radio 24, Байден будет стараться вернуть Штаты на рельсы "имперской политики". Это означает, что администрация президента будет стараться поучаствовать во всех мало-мальски значимых мировых процессах.

"Байден вернётся к осуществлению имперской политики, которая будет означать усиление участия США во всех мировых процессах. Это же касается и "Северного потока — 2". Он не устраивает Вашингтон, поэтому Байден, вероятно, похоронит этот проект", — уверен Рак.

Сам по себе "СП-2" представляет из себя не что иное, как "инструмент геополитического давления", добавил эксперт. Он нужен, чтобы Москва могла диктовать условия Киеву, Варшаве и в принципе всей Восточной Европе.

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Автор: Константин Шапров
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