Миграционную политику Байдена назвали "путём к катастрофе"

Политика Джо Байдена в отношении мигрантов перестаёт нравится членам Демократической партии. Как оказалось, в некоторых штатах (особенно — в приграничном Техасе) уже недовольны послаблениями для мигрантов и обещают Байдену "меньшинство в Конгрессе".

Напомним, что ранее Дональд Трамп "закрутил гайки" в вопросе миграции практически до упора. Команда Байдена начала постепенно их ослаблять — и была бы понята, если бы не коронавирус.

"Уже сейчас наблюдается рост числа мигрантов, направляющихся к границе. Некоторые её успешно пересекли и остались не территории США, тем самым создавая лишнюю нагрузку на систему здравоохранения и в целом на инфраструктуру", — пишут в Politico.

В связи с тем, что Белый дом и Конгресс намерены опубликовать ещё и законопроект о новой иммиграционной реформе, некоторые законодатели опасаются, что ситуация выйдет из-под контроля.

"То, что мы делаем прямо сейчас, может привести к катастрофе в разгар пандемии. Наша партия должна быть обеспокоена. Если мы "сойдём с рельсов", это будет плохо для нас. Байден будет иметь дело с меньшинством в Конгрессе, если продолжит следовать тем курсом, который выбрал", — уверен член палаты представителей Висенте Гонсалес, представитель Техаса. "Да, стена [Трампа] нам не нужна. Но это же не значит, что стоит сказать: эй, границы открыты. Цифры миграции при такой риторике сразу начнут расти, и мы уже видим начало этого процесса", — дополняет член палаты представителей Генри Куэльяр.