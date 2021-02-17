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"Валентинки" у Белого дома: как Байден делает политику чуть романтичнее

Мир

Работая над восстановлением экономики страны и борясь с пандемией, Джо Байден прибегает к самым разным "рецептам". И, как оказалось, прогулка с женой по парку может сработать ничуть не хуже, чем очередной пакет "защитных" мер.

"Валентинки" у Белого дома: как Байден делает политику чуть романтичнее

Романтические жесты между Байденами, которые провели выходные на День святого Валентина, отдыхая в Кэмп-Дэвиде, свидетельствуют не только об их стойком 43-летнем браке, но и о возвращении в большую политику романтики и поцелуев.

Не секрет, что Дональд и Мелания Трамп, хоть и состояли в браке, свои отношения на камеру демонстрировали редко. Порой они были подчёркнуто холодны друг с другом, а к концу президентства Трампа и вовсе стали редко появляться вместе.

Джо и Джилл Байден — прямая им противоположность. Президент, похоже, прекрасно понимает — важно показать себя не только политиком, но и человеком. Человеком, который умеет любить и заботиться.

"Поведение президента — своего рода "фоновая музыка" для страны.

Люди не обязательно прислушиваются к каждому слову, но тон оценивают моментально. Они воспринимают не только действия, но и поведение, те или иные жесты президента.

Как он взаимодействует с кабинетом? Как общается с первой леди? Как президент управляет своим браком?

Многие политики так долго думали лишь о том, чтобы хорошо выглядеть и грамотно говорить на камеру, что манера "игры" стала частью их личности. И им даже невдомёк, что они "играют" типаж", — рассказывает Лара Браун, директор Высшей школы политического управления Университета Джорджа Вашингтона, цитату приводит Politico.

На День святого Валентина Байдены приготовили стране сюрприз: перед Белым домом появились плакаты в форме сердец, которые были украшены словами "Доброта", "Единство", "Исцеление".

"Это просто небольшая радость. Немного надежды. Вот и всё", — заявила журналистам первая леди.

И наверняка многим американцам будет приятно осознать, что они выбрали не просто президента, а человека, который умеет заботиться. И о жене, и о стране.

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Автор: Константин Шапров
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