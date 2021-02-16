Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о провале Киева на переговорах по поводу поставок в страну вакцины от коронавируса.
"Вакцинации нет и сегодня. И сроков-то поставки тех или иных вакцин, о которых так было помпезно заявлено ранее, не существует… Я как парламентарий, как народный депутат со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин
Весь переговорный процесс в отношении заключения контрактов на получение Украиной вакцины провален", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".
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