Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о провале Киева на переговорах по поводу поставок в страну вакцины от коронавируса.

"Вакцинации нет и сегодня. И сроков-то поставки тех или иных вакцин, о которых так было помпезно заявлено ранее, не существует… Я как парламентарий, как народный депутат со всей ответственностью заявляю, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов и договоров на поставку или официальных сроков поставки заявленных в мире вакцин

Весь переговорный процесс в отношении заключения контрактов на получение Украиной вакцины провален", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Россия 24".