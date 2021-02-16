К неожиданным результатам пришли после анализа ситуации влияния различных стран в Африке эксперты издания République togolaise. По их мнению, на континенте вполне может господствовать Москва.
В République togolaise пишут, что Россия обладает всем необходимым для того, чтобы упрочить и расширить влияние на континенте. В частности, у неё есть несколько преимуществ, которых нет у возможных конкурентов.
"Москва имеет несколько преимуществ: отсутствие колониального прошлого, поддержка африканских освободительных движений и подготовка многочисленных кадров в советских университетах", — уточняют эксперты.
Также Россия, подчёркивают в издании, уважительно относится к суверенитету других стран, заинтересована в рыках сырья и военного оборудования. Также российские специалисты могли бы заняться развитием инфраструктуры и коммуникаций.
"Амбиции России на континенте не носят идеологическую окраску, в качестве основного средства достижения поставленных целей она использует мягкую силу", — резюмируют в République togolaise.
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