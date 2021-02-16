"Человек в деревне стал не нужен": почему "умирают" сельские территории

Власти решили заняться развитием сёл и сельских территорий: на это нашли около 3,6 млрд рублей. Сумма вроде большая — но достаточная ли для решения многочисленных "сельских проблем"?

Проблема с "угасающими" сёлами и сельской жизнью стоит перед страной давно. Ещё в 2018 году было представлено большое исследование "Миграция сельского населения и динамика сельскохозяйственной занятости в регионах России", согласно которому каждый год сёла теряют по 200 тысяч человек. Люди уезжают в города, потому что не видят перспектив "на земле".

Озвученная сумма в 3,6 млрд достаточна для решения проблем сёл (или хотя бы попытки)? Что сегодня важно знать о состоянии российских сёл, сельских территорий, чтобы понимать ситуацию и перспективы?

Рассказывает специально для "Правды. Ру" Сергей Каргинов, депутат Государственной Думы от ЛДПР.

"Человек в деревне стал не нужен"

Сумма, отмечает эксперт, очень маленькая — по сути, копейки в масштабах страны.

"Есть топлёное масло, оно крупинками. Вот одну крупинку на целый кусочек хлеба нам дали для того, чтобы "поправить" систему. Мы почувствуем масло? Конечно, не почувствуем", — приводит аналогию Каргинов.

Проблема села сегодня стоит жёстко и очень остро. По сути, крупные города абсорбируют практически всё население страны, и начался этот процесс ещё во времена СССР.

Простая статистика: сейчас в городах живет более 60% населения всей России, показатель может достигнуть и 70%. А сельские территории начинают пустеть.

"Почему это происходит? Это технологический прорыв. То есть роботы заменяют людей. И сегодня в ряде сельхозпредприятий уже работают машины без человека. Может быть, кто-то вспомнит: раньше выезжали студенты, выезжали институты всеми коллективами, школьники выезжали убирать урожай. А теперь это не нужно — один комбайн, уже практически без участия человека, может работать в поле. Человек в деревне стал не нужен", — заключает Каргинов.

Города, продолжает эксперт, людей "уничтожают": и энергетически, и психологически.

Например, Москва: с одной стороны, это крупнейший город России и по количеству населения, и по количеству услуг, и по количеству развлечений. То есть в городе есть буквально всё для счастья.

"Но Москва остаётся в верхних строчках рейтингов городов, в которых человек не испытывает полного удовлетворения, то есть у него нет ощущения полного комфорта. Так, одиноких в Москве самый большой процент", — приводит данные Каргинов.

Подъём села: что могли бы сделать власти

Проблемы села, уточняет эксперт, не решить только "вливаниями" денег. Нужна комплексная политика.

"Первое: чтобы поднять сельскую местность, нужно сделать дороги. Люди готовы работать в Москве, а жить могут в сельской территории. То есть нам нужны транспортные артерии", — уточняет Каргинов.

Второе, что нужно для села, — коммуникации, в том числе связь.

"Вы отъезжаете от Москвы, и через какое-то время даже мобильный не ловит. Что уж говорить про интернет и всё остальное", — продолжает эксперт.

Также полезны были бы дотации: например, на постройку магазинов, поддержки бизнеса, подсобного хозяйства.

Касательно бизнеса, к слову, отдельный разговор: в магазинах очень много контрафакта и некачественной продукции.

"Но кто производит эту некачественную продукцию? Крупные компании. Потому что, несмотря на то, что они даже имеют свой бренд, свою марку, они могут списать свои неудачи на то, что эту продукцию подделали. То есть нет жёсткого понимания, что происходит на пути от производства до прилавка, никто не прослеживает все эти цепочки. И в то же время фермер, который выращивает картошку, овощи, мясные продукты производит, не задумается об обмане. Его покупатели смотрят ему в глаза, к тому же их мало. Поэтому если мы хотим получать качественную продукцию, значит, как не парадоксально, нам надо развивать мелкотоварное производство. А оно возможно только тогда, когда человек находится на земле", — резюмирует Каргинов.