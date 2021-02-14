В ЛНР заявили, что в смерти украинских силовиков виновны их же мины

По данным разведки Народной милиции ЛНР трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.