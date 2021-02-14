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В ЛНР заявили, что в смерти украинских силовиков виновны их же мины

Мир » Бывший СССР » Украина

По данным разведки Народной милиции ЛНР трое украинских силовиков подорвались на минах, установленных ранее их же сослуживцами.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады", — заявил Осадчий.

Автор: Алексей Корнеев
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