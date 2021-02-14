Косачев оценил оправдание Трампа

Вашингтон не смог продемонстрировать миру несокрушимость американской демократии.

Такого мнения придерживается глава международного комитета Совфеда Константин Косачев после оправдания Дональда Трампа сенатом. Политик отметил, что разбирательства в США — это "внутренние разборки" чиновников.