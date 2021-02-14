Вашингтон не смог продемонстрировать миру несокрушимость американской демократии.
Такого мнения придерживается глава международного комитета Совфеда Константин Косачев после оправдания Дональда Трампа сенатом. Политик отметил, что разбирательства в США — это "внутренние разборки" чиновников.
"Сугубо внутренние разборки между американскими политиками, призванные, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа, это во-первых, и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии", — пояснил Косачев.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.