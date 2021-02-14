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Косачев оценил оправдание Трампа

Мир

Вашингтон не смог продемонстрировать миру несокрушимость американской демократии.

Такого мнения придерживается глава международного комитета Совфеда Константин Косачев после оправдания Дональда Трампа сенатом. Политик отметил, что разбирательства в США — это "внутренние разборки" чиновников.

"Сугубо внутренние разборки между американскими политиками, призванные, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа, это во-первых, и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии", — пояснил Косачев.

Автор: Алексей Корнеев
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