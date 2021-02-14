Илон Маск хочет побеседовать с президентом России Владимиром Путиным на тему сотрудничества в освоении Луны и дальнего космоса.

Такое мнение высказал эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Напомним, ранее предприниматель пригласил российского лидера в соцсеть Clubhouse.

"Последние четыре года высокая активность американской космической программы была связана с именем вице-президента Майкла Пенса, который возглавлял совет по космосу. После смены администрации США американская лунная программа не остановится, но активность ее снизится, потому что уйдет административный драйвер.

Маск, который нацелен на дальний космос, Луну и Марс, у него есть реальный шанс стать лидером космической программы США. Этим шагом он приглашает Россию к обсуждению сотрудничества, а потом аналогичное предложение сделает Китаю", — пояснил Ионин.