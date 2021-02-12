Губернатор Флориды обвинил Байдена в "атаке на жителей штата"

Как оказалось, не все представители политической элиты США готовы беспрекословно следовать распоряжениям Джо Байдена. Резко раскритиковать президента позволил себе Губернатор Флориды Рон ДеСантис.

Ситуация, пишет Politico, сложилась следующим образом.

Команда Байдена начала думать, как остановить распространение коронавируса в стране, и в качестве одной из мер обсуждала запрет на поездки в ряд штатов. В числе оказавшихся "в красной зоне" нашлось место и Флориде, что вызвало бурю негодования у команды ДеСантиса.

"Это абсурд и атака на жителей Флориды, атака политического плана. Любая попытка ограничить или заблокировать Флориду со стороны федерального правительства была бы нападением на наш штат, совершённым исключительно в политических целях. Я считаю, что это было бы неконституционным, неразумным и несправедливым", — заявил ДеСантис на одной из пресс-конференций.

Губернатор отметил, что такие запреты просто нелепы на фоне послаблений для мигрантов из Мексики, а также в целом на американских границах. Кроме того, он поставил под сомнение необходимость каких-либо ограничений подобного рода в принципе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока окончательное решение не принято, и губернатор отреагировал лишь на идею, которую даже не начинали воплощать.