От звонка до тюрьмы: пойман американец, угрожавший Байдену

Найден и помещён под стражу американец, неоднократно угрожавший Джо Байдену, передаёт Минюст страны. По уточнённым данным, срок за подобную выходку может достигать пяти лет, а штраф — 250 тысяч долларов.

История развивалась следующим образом: некий "доброжелатель" звонил на коммутатор Белого дома и делал угрожающие заявления, касающиеся как Джо Байдена, так и других чиновников.

"В период с 28 января по 1 февраля 2021 года он несколько раз связывался по телефону с коммутатором Белого дома и угрожал президенту Байдену и другим лицам", — уточняют время действия в прокуратуре по Западному округу Северной Каролины

Оперативное расследование помогло установить личность нарушителя: им оказался 27-летний житель Северной Каролины Дэвид Кайл Ривз. Ему позвонил сотрудник ФБР, однако даже обсуждение ситуации с представителем власти не помогло: Ривз продолжил свои звонки. Также он успел позвонить в полицию Капитолия.

Расследованием дела в итоге занялась Секретная служба США, пока приговор неизвестен.