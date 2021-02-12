Заявления Сергея Лаврова, касающиеся возможного разрыва отношений с ЕС, остаются в центре внимания. Ранее они "помогли" рублю, а комментировать, что же Лавров имел ввиду, пришлось даже представителям Кремля.
Напомним суть заявления Лаврова: в России не стремятся разорвать отношения с ЕС. Но если Брюссель сам инициирует такой разрыв, то Россия будет к нему готова. Некоторые СМИ истолковали слова Лаврова как признак того, что Россия готова "к изоляции" и сделает ход в этом направлении первой.
В Германии словам Лаврова весьма удивились: у двух стран достаточно много точек для кооперации, включая незавершённый пока "Северный поток — 2" и торговые связи.
"Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными.
Мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес", — сообщила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.
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