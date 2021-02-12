В МИД Германии оценили слова Лаврова об отношениях с ЕС

Заявления Сергея Лаврова, касающиеся возможного разрыва отношений с ЕС, остаются в центре внимания. Ранее они "помогли" рублю, а комментировать, что же Лавров имел ввиду, пришлось даже представителям Кремля.

Напомним суть заявления Лаврова: в России не стремятся разорвать отношения с ЕС. Но если Брюссель сам инициирует такой разрыв, то Россия будет к нему готова. Некоторые СМИ истолковали слова Лаврова как признак того, что Россия готова "к изоляции" и сделает ход в этом направлении первой.

В Германии словам Лаврова весьма удивились: у двух стран достаточно много точек для кооперации, включая незавершённый пока "Северный поток — 2" и торговые связи.