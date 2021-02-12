Слова главы МИД РФ, касающиеся возможного разрыва отношений с ЕС, представители многих СМИ поняли неверно, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь не шла о желании России первой разрывать отношения.
Напомним, ранее Сергей Лавров в эфире шоу на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" подчеркнул: Россия не желает разрыва отношений с ЕС, но готова к такому повороту событий.
"Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл.
Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы", — ещё раз уточнил Песков.
По его словам, некоторые журналисты подали заявление Лаврова так, словно именно Россия первой желает начать процесс разрыва и готова делать это чуть ли не в одностороннем порядке.
Сам Песков касательно развития отношений с ЕС и шансов на их разрыв отметил следующее:
"…если мы столкнёмся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам".
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