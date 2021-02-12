Лавров о разрыве связей с ЕС: не хотим, но готовы

О перспективах отношений по линии "Москва — Брюссель" рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, не исключён и такой негативный сценарий, как разрыв связей.

Если в ЕС продолжат политику "разговора санкциями", то есть снова введут ограничения, затрагивающие ряд важных секторов экономики РФ, то в ответ Россия готова действовать по принципу "хочешь мира — готовься к войне".

"Мы исходим из того, что мы готовы [к разрыву отношений]. Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах… Да, мы не хотим "изолироваться" от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — уточнил Лавров в эфире шоу на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".

Напомним, что согласно Венской конвенции о консульских отношениях от 1963 года оговаривается важный момент: разрыв дипломатических отношений не влечёт автоматически разрыва консульских отношений и международных договоров.