Западные СМИ показали себя во всей красе: стоило их представителям узнать об окончательном приговоре Навальному, как "истерика зашкалила".

Прокомментировать поведение представителей западных СМИ решил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции дипломат заявил: зарубежные СМИ освещают процесс "специфично и однобоко".

"Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко.

Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает", — заявил Лавров.