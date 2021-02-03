Западные СМИ показали себя во всей красе: стоило их представителям узнать об окончательном приговоре Навальному, как "истерика зашкалила".
Прокомментировать поведение представителей западных СМИ решил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции дипломат заявил: зарубежные СМИ освещают процесс "специфично и однобоко".
"Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко.
Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает", — заявил Лавров.
Лавров также отметил, что из России в ЕС уже отправили специальный видеоматериал, благодаря которому можно сравнить методы подавления незаконных митингов в Европе и в России.
"Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе фактов, мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас", — уточнил Лавров.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.