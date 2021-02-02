Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что дело с отравлением Алексея Навального не более чем инсценировка.
По его словам, Запад до сих пор не предоставил никаких доказательств отравления блогера.
"По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", — пояснил глава МИД.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".