Лавров назвал дело Навального "инсценировкой"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что дело с отравлением Алексея Навального не более чем инсценировка.

По его словам, Запад до сих пор не предоставил никаких доказательств отравления блогера.