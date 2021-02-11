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Украина наращивает продовольственную зависимость от ЕС

Мир

Несмотря на попытки Киева провести реформы и построить "европейскую Украину", которая будет интегрирована в том числе в НАТО, пока "провалы" очевидны даже по базовым начинаниям. Так, из ЕС на Украину, по последним данным, везут всё больше продовольствия.

Украина наращивает продовольственную зависимость от ЕС

Данные приводят в пресс-службе Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Украина за 2020 год "нарастила" закупки еды в ЕС до 3,5 млрд долларов, это на 13,4% больше, чем годом ранее.

"В прошлом году страны-члены ЕС усилили свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции на Украину.

Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,6%", — приводят цифры в ведомстве.

Ключевыми для Украины остаются поставки из Польши, Германии и Италии. Рост по некоторым показателям неприятно удивляет: свинины, например, в январе 2021 года привезли на 64% больше, чем в январе 2020.

Автор: Константин Шапров
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