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На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19

Мир » Бывший СССР » Украина

Никакая вакцина от коронавируса, разработанная и/или произведённая в России, не будет зарегистрирована на Украине.

На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Текст документа опубликован на сайте украинского правительства.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанным Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается", — сообщается в документе.

Ранее украинские власти заявили, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже в середине февраля. В частности, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в феврале Украина как одна из беднейших стран планеты бесплатно получит 117 тысяч доз прививки компании Pfizer. Комментируя подход Киева к вакцинации и закупке вакцин, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию словами "другим больше достанется".

Автор: Людмила Черткова
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