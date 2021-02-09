Глава МИД Украины раскритиковал "русский мир"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" "однообразным". В противовес он привёл "украинский мир", который он считает "многообразным".

"Русский мир" — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", — отметил политик.

Ранее в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира".