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Глава МИД Украины раскритиковал "русский мир"

Мир » Бывший СССР » Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" "однообразным". В противовес он привёл "украинский мир", который он считает "многообразным".

"Русский мир" — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", — отметил политик.

Ранее в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира".

Автор: Алексей Корнеев
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