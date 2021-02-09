Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" "однообразным". В противовес он привёл "украинский мир", который он считает "многообразным".
"Русский мир" — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", — отметил политик.
Ранее в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира".
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.