Соединённые Штаты Америки планируют вернуться к участию в Совете ООН по правам человека. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах, но отход от него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он мог реализовать свой потенциал, лежит через сильное и принципиальное американское руководство. При президенте Байдене мы снова включаемся в работу с Советом и готовы руководить", — отметил дипломат.
Напомним, США покинули Совет ООН по правам человека в 2018 по решению тогдашнего американского лидера Дональда Трампа.
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