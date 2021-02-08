Соединённые Штаты Америки планируют вернуться к участию в Совете ООН по правам человека. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах, но отход от него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он мог реализовать свой потенциал, лежит через сильное и принципиальное американское руководство. При президенте Байдене мы снова включаемся в работу с Советом и готовы руководить", — отметил дипломат.