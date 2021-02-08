В Германии придумали решение проблемы бездомных, которые предпочитают оставаться на улице.
Для них созданы специальные капсулы с солнечными батареями, что позволяет поддерживать нормальную температуру и обеспечивать необходимую вентиляцию.
Капсулы лёгкие и компактные.
Представители компании-производителя утверждают, что они абсолютно безопасны. Находясь в такой капсуле, человек даже может общаться с соседями по радиосвязи.
Такие "жилища" для бездомных людей уже приобрёл один из муниципалитетов Германии. На эти цели было выделено 35 тысяч евро. Кроме того, бездомным будут выплачивать на содержание 6 тысяч евро в год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Испании бездомные захватывают дома россиян.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?