В Германии для бездомных создали капсулы с солнечными батареями

В Германии придумали решение проблемы бездомных, которые предпочитают оставаться на улице.

Для них созданы специальные капсулы с солнечными батареями, что позволяет поддерживать нормальную температуру и обеспечивать необходимую вентиляцию.

Капсулы лёгкие и компактные.

Представители компании-производителя утверждают, что они абсолютно безопасны. Находясь в такой капсуле, человек даже может общаться с соседями по радиосвязи.

Такие "жилища" для бездомных людей уже приобрёл один из муниципалитетов Германии. На эти цели было выделено 35 тысяч евро. Кроме того, бездомным будут выплачивать на содержание 6 тысяч евро в год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Испании бездомные захватывают дома россиян.