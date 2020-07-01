В Испании бездомные захватывают дома россиян

Россияне, у которых есть жилье в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужого пустующего жилья. Число таких жалоб резко увеличилось после закрытия границ из-за карантина, когда у собственников не было возможности приехать в другую страну.

Больше всего пострадали владельцы жилья в Стране Басков. Местным жителям даже приходится объединяться в группы, чтобы выгнать незваных гостей из своих домов.

"Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США, — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган", — сообщила одна из жительниц Испании.

По законам Испании, выселить чужих людей можно только через суд, который часто выступает на стороне нарушителей, оправдывая такое заселение тем, у каждого человека есть право на жилье.

Фактически, пока не доказано обратное, тот, кто находится в доме, прав, согласно испанским законам, так как человек изначально не преступник. В связи с этим активисты и юристы настаивают на пересмотре нынешних правовых норм.

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