Эксперт объяснил, как связаны блокировки каналов и импичмент Зеленского

Решение об отключении ряда украинских телеканалов может стать реальным поводом для процедуры импичмента Зеленского. Президент, по сути, признался в совершении преступления, уверен эксперт Михаил Погребинский.

Свою точку зрения глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии озвучил на канале NewsOne. Зеленский, уверен он, ранее давал обещание не закрывать СМИ, а в итоге лишил телезрителей сразу трёх каналов.

"Это есть признание в совершении преступления. У нас законом цензура запрещена, то есть ты сам признался, что ты их закрыл, потому что у них другая политическая позиция. Это одно из оснований… начала процедуры импичмента", — рассказал Погребинский.

Эксперт напомнил, что Зеленский — не первый президент страны, который решил пойти на обострение со СМИ. Однако для его предшественников такие радикальные методы не привели ни к чему хорошему.