Татьяна Монтян: закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK незаконно

"Это битва жаб и гадюк", — прокомментировала закрытие вещания в эфире телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK украинский адвокат Татьяна Монтян.

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Украинские популярные оппозиционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK во вторник прекратили эфирное вещание после указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к ним санкций сроком на пять лет.

Кроме лишения лицензии на вещание предусмотрены также:

блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны,

приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств,

полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами,

запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.

размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории другого государства.

Под санкции попал также народный депутат от Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) Тарас Козак — владелец этих каналов.

Юрист Андрей Портнов объявил в социальных сетях, что будет осуществлять юридическое сопровождение дела.

"Мы связались с юристами телеканалов. Мы будем оказывать им юридическую поддержку. Судом первой инстанции в данном случае является сразу Верховный суд Украины, потому что речь будет идти об обжаловании указа (президента)", — пояснил он в среду во время экстренного эфира в YouTube телеканала "112 Украина".

Козак — не иностранец

Согласно закону Украины "О санкциях", они могут вводиться "по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность" .

В комментарии для "Правды.Ру" украинский адвокат Татьяна Монтян пояснила, что решение СНБО абсолютно незаконно, потому что Козак — не иностранец, и, единственное, что можно ему вменить — это, что он занимается террористической деятельностью, "но для этого должен быть, как минимум, приговор, по которому он осужден за терроризм".

"Но в современной Украине подобные вещи абсолютно никого не волнуют", — отметила юрист.

Кто надоумил Зеленского?

По словам адвоката, пока ещё "все теряются во мнениях, по чьему наущению Зеленский всё это провернул", называют разные версии — от коллективного Запада до PR самого (Виктора) Медведчука (спонсора ОПЗЖ — Ред.), — сказала Татьяна Монтян.

По мнению адвоката, когда соратник Медведчука — (Сергей) Лёвочкин устраивал в стране Майдан, ему надо было "чухать репой", что он делает со страной.

"Когда они в свою фракцию брали националиста (Илью) Киву, им тоже надо было об этом думать", — добавила адвокат.

Перспективы опротестования дела о закрытии TV-каналов Монтян оценила невысоко, так как украинские суды "независимы от закона и подчиняются только руководящим указаниям "вашингтонского обкома".

"Мы сейчас с нетерпением ждем реакции наших западных партнеров: что скажет Европа, что скажут Штаты, как выскажутся посольства и тогда будет примерно понятно, откуда ноги растут", — сказала адвокат.

"Битва жаб и гадюк"

Она отметила, что спикер Рады Дмитрий Разумков, буквально на днях выпустил PR-ный ролик, из которого очевидно, что он собирается в президенты, и он не подписал это решение СНБО, "что так же наводит на мысль, что не исключено, что это PR новых политических сил ", — отметила Татьяна Монтян.

"Сейчас всеми этими вещами у Зеленского занимается (Андрей) Смирнов (заместитель руководителя Офиса главы государства — Ред.), который "шестерка" Портнова, и при этом Портнов у себя в Telegram-канале возмущается этим решением. Это настолько смешно, это такая битва жаб и гадюк, что просто я даже не знаю, что вам сказать", — добавила юрист.

В 2013 году тогдашний глава Администрации президента Сергей Лёвочкин — бизнес-партнер одного из крупнейших украинских предпринимателей Дмитрия Фирташа контролировал информационную политику власти и, в частности, отвечал за пропаганду соглашения об ассоциации с ЕС.

Он создал у граждан Украины завышенные ожидания относительно евроинтеграции (вся информация о недостатках соглашения вплоть до начала ноября блокировалась в провластных СМИ). Именно это во многом стало причиной разрастания майдана. В организации свержения Виктора Януковича Лёвочкина обвинил экс-премьер Николай Азаров.

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