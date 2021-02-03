История с блокировкой некоторых украинских телеканалов и проблемах у их владельца не даёт покоя политикам страны. Свою точку зрения высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский устроил пятилетний "санкционный перерыв" для нескольких каналов, в том числе "112. Украина" и NewsOne. Их владелец Тарас Козак (представитель "ОПЗЖ") также оказался под санкциями.
"Это решение является абсолютно незаконным.
Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения.
Но за такие решения неизбежно придётся нести ответственность", — написал Медведчук, данные приводит сайт партии.
Более того, Зеленский, судя по всему, хочет общаться с народом "на уровне детского сада", поэтому целенаправленно "подчищает" проблемные места информационного поля.
"Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под ёлочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему", — пишет Медведчук.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.