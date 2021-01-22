Украина не пустила домой самолёт с освобождёнными из плена солдатами

Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.
"Только государство имеет право заниматься освобождением удерживаемых в Донбассе граждан Украины", — заявил представитель президента страны в минской группе.
Напомним, об освобождении солдат ВСУ ранее договорился с властями ДНР и ЛНР Виктор Медведчук, глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Это не понравилось Кравчуку, который заявил, что у Медведчука нет исчерпывающих сведений о пленных":
"Самолёт, который должен был привезти людей, не вылетел не потому, что нет топлива или ещё чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолёте? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр?
Это же не просто путешествие на лошадях — это очень дальняя, причём межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос", — заявил экс-президент Украины.
И кстати, не забыл в очередной раз обвинить власти ДНР, проявившие добрую волю и просто готовые безо всякого обмена, отпустить пленных украинцев, в том, что они "не желают" обменивать пленных.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.