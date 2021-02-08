Удар в спину: хотят ли американцы видеть Трампа во власти

На фоне грядущего рассмотрения вопроса об импичменте Дональда Трампа эксперты Ipsos решили узнать: что думают об ушедшем президенте простые американцы? Результаты опроса не удивили, но и не расстроили: желающих радикально решить "проблему Трампа" оказалось не так много.

В Ipsos оценили мнение жителей США по нескольким вопросам:

поддерживают ли они процедуру импичмента Трампа;

хотят ли они, чтобы политику запретили занимать хоть-какие государственные посты в будущем.

Как оказалось, за импичмент и за отстранение Трампа от рычагов власти в будущем высказались 53% опрошенных. При этом около 56% опрошенных уверены, что Трампа надо ещё и осудить. Не согласились с тем, что Трамп в чём-либо виноват 43% опрошенных.

Интересно, что среди представителей демократической партии негативные для Трампа варианты ответа выбрали 92% опрошенных, тогда как в стане республиканцев таковых набралось всего 15%.

Напомним, что процесс касательно импичмента Трампа назначен на девятое февраля.