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Удар в спину: хотят ли американцы видеть Трампа во власти

Мир

На фоне грядущего рассмотрения вопроса об импичменте Дональда Трампа эксперты Ipsos решили узнать: что думают об ушедшем президенте простые американцы? Результаты опроса не удивили, но и не расстроили: желающих радикально решить "проблему Трампа" оказалось не так много.

Удар в спину: хотят ли американцы видеть Трампа во власти

В Ipsos оценили мнение жителей США по нескольким вопросам:

  • поддерживают ли они процедуру импичмента Трампа;
  • хотят ли они, чтобы политику запретили занимать хоть-какие государственные посты в будущем.

Как оказалось, за импичмент и за отстранение Трампа от рычагов власти в будущем высказались 53% опрошенных. При этом около 56% опрошенных уверены, что Трампа надо ещё и осудить. Не согласились с тем, что Трамп в чём-либо виноват 43% опрошенных.

Интересно, что среди представителей демократической партии негативные для Трампа варианты ответа выбрали 92% опрошенных, тогда как в стане республиканцев таковых набралось всего 15%.

Напомним, что процесс касательно импичмента Трампа назначен на девятое февраля.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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