На фоне грядущего рассмотрения вопроса об импичменте Дональда Трампа эксперты Ipsos решили узнать: что думают об ушедшем президенте простые американцы? Результаты опроса не удивили, но и не расстроили: желающих радикально решить "проблему Трампа" оказалось не так много.
В Ipsos оценили мнение жителей США по нескольким вопросам:
Как оказалось, за импичмент и за отстранение Трампа от рычагов власти в будущем высказались 53% опрошенных. При этом около 56% опрошенных уверены, что Трампа надо ещё и осудить. Не согласились с тем, что Трамп в чём-либо виноват 43% опрошенных.
Интересно, что среди представителей демократической партии негативные для Трампа варианты ответа выбрали 92% опрошенных, тогда как в стане республиканцев таковых набралось всего 15%.
Напомним, что процесс касательно импичмента Трампа назначен на девятое февраля.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?