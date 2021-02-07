Трамп расслабился и стал счастливым после ухода из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп после своего отъезда из Белого дома очень счастлив, поскольку ему удалось отдохнуть, заняться семейными делами и отказаться от социальных сетей.

Об этом рассказал его старший советник Джейсон Миллер.