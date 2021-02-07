Экс-президент США Дональд Трамп после своего отъезда из Белого дома очень счастлив, поскольку ему удалось отдохнуть, заняться семейными делами и отказаться от социальных сетей.
Об этом рассказал его старший советник Джейсон Миллер.
"Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей… Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным", — отметил представитель Трампа.
"Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо — не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся", — добавил Миллер.
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