Россия должна перестать играть с Западом в "информационно-оценочные" поддавки. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, западные страны будут себя вести по-хамски, пока Россия будет реагировать на каждый подобный выпад в свою сторону.
"Хватит постулировать превосходство Запада — тем самым мы лишь признаем свою вторичность. А потом еще удивляемся, что они нам пытаются диктовать условия", — пишет Пушков в Telegram.
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