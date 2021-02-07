Пушков объяснил, как Россия должна себя вести при общении с Западом

Россия должна перестать играть с Западом в "информационно-оценочные" поддавки. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, западные страны будут себя вести по-хамски, пока Россия будет реагировать на каждый подобный выпад в свою сторону.