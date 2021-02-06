Украинские националисты требуют закрытия телеканалов "Интер" и "Наш"

Украинским националистам показалось мало закрытия вещания трёх "пророссийских" телеканалов. Теперь они митингуют в Киеве, требуя закрыть ещё два телеканала.

Второго февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие санкции против гражданина Украины Тараса Козака — владельца телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, и против самих указанных телеканалов. Эфирное вещание было прекращено. Теперь попавшие под санкции телеканалы доступны только на YouTube.

Сегодня, уже второй раз за неделю, украинские националисты проводят митинги у зданий телеканалов "Наш" и "Интер", которые тоже считаются "пророссийскими", но пока ещё сохранили возможность эфирного вещания. Митингующие требуют закрытия и этих телеканалов.