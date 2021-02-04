США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции

Для достижения заявленной цели американская администрация будет действовать сразу по нескольким направлениям внешней и внутренней политики.

США намерены обеспечить себе "позицию силы". По мнению Вашингтона, без этого участие в "конкуренции великих держав" невозможно.

"Необходимо обеспечить позицию силы для США, чтобы участвовать в конкуренции великих держав и противостоять транснациональным угрозам, с которыми сталкиваются американцы", — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Именно по этой причине США намерены возродить связи со своими прежними союзниками и вернуться к ключевым международным институтам и соглашениям. По словам Салливана, президент США Джо Байден уже проводил переговоры на эту тему с важнейшими союзниками в Европе и Азии.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что США возвращаются в ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) и в Парижское соглашение по климату.